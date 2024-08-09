"Известия": ГД может принять законопроект об опасном вождении в осеннюю сессию

Фото: mvdmedia.ru

В России с 2025 года водителей могут начать штрафовать за опасное вождение. Законопроект Госдума планирует рассмотреть в осеннюю сессию, сообщает газета "Известия".

Под опасным вождением в том числе будет подразумеваться невыполнение требований уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, если все полосы движения заняты, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, а также резкое торможение и препятствование обгону. Водителям будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей при первом правонарушении и лишение прав от одного до трех месяцев при повторном деянии.

"С учетом положительного заключения правительства рассчитываем, что он будет принят и новые нормы начнут действовать уже со следующего года", – рассказал один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он добавил, что ко второму чтению в законопроекте будут уточнены полномочия ГАИ и судебной инстанции по вынесению наказания водителям.

Как отметил зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев, наказание за опасное вождение вводить необходимо. При этом есть сложности с определением понятия самого термина "опасное вождение".

В свою очередь, вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркнул, что на практике установить опасное вождение будет сложно, так как сейчас в ПДД досконально не прописано, о каких маневрах водителей и в какой последовательности идет речь.

В Госдуму ранее внесли законопроект о штрафах за опасное вождение. Как пояснили депутаты, по вине таких водителей совершается до 80% ДТП. При этом, отмечают парламентарии, в различных соцсетях все чаще размещаются видео, на которых водители демонстрируют свою опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения.

