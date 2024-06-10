Депутаты внесут в ГД законопроект о штрафах до 5 тыс рублей за опасное вождение

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В Госдуму внесут законопроект о введении в РФ штрафов от 3 до 5 тысяч рублей за опасное вождение. Об этом сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Кроме того, согласно тексту проекта, повторное правонарушение будет грозить водителям лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что понятие "опасное вождение" появилось в ПДД в 2016 году. Речь идет, к примеру, о невыполнении при перестроении требования уступить дорогу авто с преимуществом, несоблюдении безопасной дистанции и бокового интервала, резком торможении, если оно не требуется для предотвращения ДТП, препятствовании обгону и прочих опасных действиях на дороге, создающих угрозу гибели или ранения людей, повреждения авто и сооружений.

Как отметили депутаты, по вине водителей, которые опасно водят, совершается до 80% ДТП. При этом на сегодняшний день в различных соцсетях все чаще размещаются видео, на которых водители дорогих машин демонстрируют свою опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, добавили парламентарии.

Ранее правительство РФ утвердило требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения. Кабмин определил места, где можно будет устанавливать устройства.

До этого в Госдуму внесли законопроект, предполагающий лишение водительских прав до 1,5 года в случае повторного управления транспортом без номеров или применения скрывающих его материалов.