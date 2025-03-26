Мишустин заявил, что ВВП РФ превысил 200 трлн рублей по итогам 2024 года

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Валовой внутренний продукт (ВВП) России превысил 200 триллионов рублей по итогам 2024 года. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме.

Премьер-министр отметил, что с 2020 года ВВП увеличился практически вдвое. Этому, по словам Мишустина, способствовал как инвестиционный, так и потребительский внутренний спрос. Вложения в основной капитал прибавили за год почти 7,5%.

"Такой успех в первую очередь – заслуга наших граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний", – сказал Мишустин.

Между тем рост реальных доходов населения в России в 2024 году достиг 8,5% и отразился на потребительском спросе, рассказал ранее премьер-министр. Таких результатов удалось добиться благодаря реализации целого ряда социальных программ.

В свою очередь, Владимир Путин отмечал, что в стране снизился уровень бедности. Прошедший 2024 год, по мнению президента, стал достаточно успешным для российской экономики. Ключевые макроэкономические показатели в стране находятся в положительной зоне.