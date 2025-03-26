Путин призвал увеличить производство отечественных яблок

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Владимир Путин на осмотре зоны выставки "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия", посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу, призвал увеличить количество российских яблок на прилавках отечественных магазинов.

При входе на эту часть экспозиции российский лидер заметил характерный аромат яблок. Путину объяснили, что раньше в страну импортировалось большое число фруктов, но теперь каждое пятое яблоко в российских магазинах привезено из СКФО, включая Кабардино-Балкарию.

"Мало еще, надо больше!" – заявил президент РФ.

Ранее в госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции предложили Совфеду РФ ограничить или запретить импорт плодов и ягод. Ограничение импорта планируют распространить на клубнику, яблоки и груши в сезон их пикового производства, летом и осенью.

