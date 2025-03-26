26 марта, 17:41Экономика
Путин призвал увеличить производство отечественных яблок
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Владимир Путин на осмотре зоны выставки "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия", посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу, призвал увеличить количество российских яблок на прилавках отечественных магазинов.
При входе на эту часть экспозиции российский лидер заметил характерный аромат яблок. Путину объяснили, что раньше в страну импортировалось большое число фруктов, но теперь каждое пятое яблоко в российских магазинах привезено из СКФО, включая Кабардино-Балкарию.
"Мало еще, надо больше!" – заявил президент РФ.
Ранее в госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции предложили Совфеду РФ ограничить или запретить импорт плодов и ягод. Ограничение импорта планируют распространить на клубнику, яблоки и груши в сезон их пикового производства, летом и осенью.