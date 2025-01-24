Платонов: выращенные в России бананы представят к концу 2025 года

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Первые бананы, которые были выращены в России, появятся к конце этого года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гендиректора Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрея Платонова, который выступил на итоговом форуме "Развитие малого агробизнеса России".

Как он утверждает, сейчас специалисты осуществляют процесс закладки теплицы.

"Есть программа, мы ее реализуем", – подчеркнул Платонов.

В ноябре прошлого года глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что Россия может начать выращивать бананы по примеру Казахстана. По ее словам, "пока эквадорский банан стоит дешевле", однако все меняется.

При этом Лут напомнила, что РФ выращивает много растениеводческих культур. Однако для реализации поставленной Владимиром Путиным задачи по увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции в полтора раза к 2030 году все еще необходимо работать, уточнила министр.

