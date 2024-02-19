Эквадор усилил контроль поставщиков бананов – Россельхознадзор

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Эквадор усилил мониторинг в отношении поставщиков бананов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Россельхознадзора.

По данным надзорного ведомства, 19 февраля состоялась консультация по поводу безопасности поставляемой в страну продукции. Исполнительный директор агентства по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора (AGROCALIDAD) Патрисио Алмейда Гранха указал на то, что нарушившие требования по безопасности компании-экспортеры уже наказаны.

Исполнительный директор добавил, что ведомство увеличило количество фитосанитарных проверок, а также организовало специальную карантинную зону для погрузки бананов с плантаций. Также AGROCALIDAD потребовало от экспортеров осуществлять борьбу с вредителями, проводить обучение персонала, чистить контейнеры и маркировать продукцию.

По информации ведомства, Эквадор пригласил сотрудников Россельхознадзора убедиться в эффективности проведения подобных мероприятий в ходе визита российской стороны.

При этом замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене договорилась с эквадорской стороной о том, что в ближайшее время они должны согласовать меморандум об особенностях осуществления карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска.

Ранее российская сторона разрешила поставки бананов от пяти эквадорских компаний, которые допустили больше всего нарушений. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что такое разрешение будет выдано под гарантии службы Эквадора.



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