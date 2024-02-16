РФ разрешила поставки бананов с допускавших нарушения предприятий Эквадора

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Российская сторона разрешила поставки бананов от пяти эквадорских компаний, которые допустили больше всего нарушений. Об этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы уже сегодня говорим, что мы даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше", – сказал он.

19 февраля пройдет видеоконференция с контрольной службой Эквадора, уточнил Данкверт.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что не выявили перебоев с поставками в РФ фруктов (ананасов и бананов) из Эквадора, несмотря на опасную ситуацию в стране.

Позже ведомство сообщило, что проблема с бананами из Эквадора заключается в обнаруженной мухе-горбатке. Решение Москвы приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов затронуло почти 30% поставок эквадорских бананов в Россию.



Также стало известно, что в результате приостановки поставок этих фруктов с пяти крупных предприятий Эквадора импорт бананов наладят из Индии. По словам эксперта Руслана Сулейманова, продукция из этой страны может быть даже дешевле.

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