11 января, 12:49Экономика
Россельхознадзор не зафиксировал проблем с поставками в РФ фруктов из Эквадора
Фото: depositphotos/NewAfrica
Россельхознадзор не фиксирует на данный момент сложности с поставками в Россию фруктов из Эквадора. Об этом со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.
Отмечается, что основные фрукты, импортируемые из Эквадора в РФ, – это бананы и ананасы.
Накануне исполнительный директор ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора Ричард Саласар заявил, что поставки бананов из Эквадора в Россию идут без перебоев, несмотря на опасную ситуацию внутри страны.
По его словам, портовая инфраструктура и судоходные компании работают штатно, а экспорт на российский и другие рынки осуществляется в обычном режиме.
Ситуация в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря одной из банд. После этого в нескольких тюрьмах произошли бунты. 8 января президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.
Вечером 9 января вооруженные люди ворвались в студию местного телеканала TC Television и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире. Спустя время полиция задержала несколько участников нападения, а большая часть заложников была освобождена.
Эквадорский лидер объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта". В результате беспорядков погибли как минимум 10 человек, в том числе два полицейских. В одном только городе Гуаякиль погибли не менее 8 человек.
Россия осудила террористические методы, которыми воспользовались вооруженные группировки во время беспорядков в Эквадоре. В ведомстве выразили солидарность с правительством и народом государства, которые столкнулись с резкой активизацией деятельности криминальных структур.
"Доктор 24": эксперт рассказала, какие фрукты и овощи нужно есть каждый день
Читайте также