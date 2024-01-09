В Эквадоре ввели режим "внутреннего вооруженного конфликта"

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Эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта" на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Об этом он написал в соцсети X.

"Я подписал президентский указ, вводящий режим внутреннего вооруженного конфликта", – поделился он.

Между тем стало известно, что вооруженные люди ворвались в студию эквадорского телеканала TC Televisión и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире.

Днем ранее президент Нобоа объявил в стране о введении чрезвычайного положения и комендантского часа из-за беспорядков. Они появились после реорганизации тюрем государства. В нескольких пенитенциарных учреждениях Эквадора также прошли бунты, из тюрьмы сбежал лидер крупнейшей банды страны.

Власти эквадорской столицы Кито после вспыхнувших волнений усилили меры безопасности, а также призвали правительство привлечь армию для защиты стратегических объектов.