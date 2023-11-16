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16 ноября, 11:29

Происшествия

Семь человек пострадали в результате нападения со стрельбой под Иерусалимом

Фото: 123RF/mishella

Как минимум семь человек пострадали в результате нападения со стрельбой рядом с Иерусалимом. О происшествии сообщает News.ru со ссылкой на полицию Израиля.

"В ходе нападения со стрельбой на контрольно-пропускном пункте вблизи Иерусалима трое террористов были нейтрализованы силами безопасности, дежурившими на КПП. Они приехали на подозрительном автомобиле и открыли огонь по нашим силам", – рассказали правоохранители.

Пострадавших в результате обстрела граждан оперативно эвакуировали и предоставили им необходимую медпомощь, добавили в полиции.

По информации представителей закона, сейчас контрольно-пропускной пункт закрыт. На место случившегося приехали полицейские и саперы.

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов обратил внимание, что проход граждан через контрольно-пропускной пункт "Рафах" сопряжен с рисками из-за опасной обстановки.

По его словам, Москва регулярно говорит об этом Тель-Авиву. К процессу вывода россиян из сектора Газа привлекаются дипломаты из Катара, уточнил дипломат.

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