Полиция Эквадора задержала нескольких участников нападения на телеканал

Фото: ТАСС/EPA/JOSE JACOME

Несколько участников нападения на эквадорский телеканал TC Televisión во вторник, 9 января, были задержаны полицией. Об этом со ссылкой на заявление правоохранительных органов сообщает ТАСС.

"В результате операции в (помещениях) TC Televisión в городе Гуаякиль нашим полицейским подразделениям на данный момент удалось арестовать несколько субъектов и получить улики, связанные с преступлением", – указано в сообщении.

Уточняется, что полиция предоставила фотографии 4 задержанных преступников. Правоохранительные органы Эквадора также освободили большую часть заложников. Операция по нейтрализации нападавших продолжается.

Вооруженные люди ворвались в студию эквадорского телеканала TC Televisión и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении чрезвычайного положения и комендантского часа из-за беспорядков, которые возникли после реорганизации тюрем страны.

Нобоа также объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта" на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. В Эквадоре на данный момент происходят массовые беспорядки в разных частях страны.