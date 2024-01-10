В МИД РФ не зафиксировали происшествий с россиянами в Эквадоре

Фото: ТАСС/AP/Dolores Ochoa

В МИД РФ не поступала информация о происшествиях с россиянами на фоне беспорядков в Эквадоре, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Слава Богу, на данный момент не было зафиксировано никаких происшествий с нашими соотечественниками", – сказала она в эфире радио Sputnik.

В свою очередь, как сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на полицию Эквадора, в результате беспорядков погибли как минимум 10 человек, в том числе два правоохранителя.

"С сожалением сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками", – рассказали представители закона.

Глава Гуаякиля Акилес Альварес заявил о двух пострадавших во время беспорядков, одним из которых является школьник. От местных жителей поступило более 1,9 тысячи заявлений о преступлениях.

Ранее сообщалось, что эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта" на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он также созвал заседание совета безопасности республики для выработки мер по борьбы с преступными группировками на территории республики.

Российское посольство в Эквадоре на фоне объявления внутреннего вооруженного конфликта настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории страны или ее посещения.

