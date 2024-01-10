10 января, 04:58Происшествия
Перу отправит к границе с Эквадором полицейский спецназ
Фото: ТАСС/AP/Martin Mejia
Правительство Перу объявило чрезвычайное положение на границе с Эквадором и решило отправить туда полицейский спецназ. Об этом сообщает РИА Новости.
"Наша солидарность с братским Эквадором перед лицом событий, с которыми она сталкивается. Полиция Перу усиливает меры безопасности в приграничной зоне с соседней страной", – заявил премьер-министр Перу Альберто Отарола.
Он также сообщил о введении чрезвычайного положения на всей северной границе Перу.
Министр внутренних дел Перу Виктор Торрес Фалькон также распорядился направить полицейский спецназ к границе с Эквадором.
Президент Перу Дина Болуарте собрала экстренное заседание совета министров. На нем обсуждаются срочные меры по предотвращению проникновения в Перу сбежавших заключенных из тюрем Эквадора.
Ранее сообщалось, что эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта" на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он также созвал заседание совета безопасности республики для выработки мер по борьбы с преступными группировками на территории республики.
Российское посольство в Эквадоре на фоне объявления внутреннего вооруженного конфликта настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории страны или ее посещения.
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