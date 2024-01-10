Перу отправит к границе с Эквадором полицейский спецназ

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Правительство Перу объявило чрезвычайное положение на границе с Эквадором и решило отправить туда полицейский спецназ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наша солидарность с братским Эквадором перед лицом событий, с которыми она сталкивается. Полиция Перу усиливает меры безопасности в приграничной зоне с соседней страной", – заявил премьер-министр Перу Альберто Отарола.

Он также сообщил о введении чрезвычайного положения на всей северной границе Перу.

Министр внутренних дел Перу Виктор Торрес Фалькон также распорядился направить полицейский спецназ к границе с Эквадором.

Президент Перу Дина Болуарте собрала экстренное заседание совета министров. На нем обсуждаются срочные меры по предотвращению проникновения в Перу сбежавших заключенных из тюрем Эквадора.

Ранее сообщалось, что эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта" на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он также созвал заседание совета безопасности республики для выработки мер по борьбы с преступными группировками на территории республики.

Российское посольство в Эквадоре на фоне объявления внутреннего вооруженного конфликта настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории страны или ее посещения.