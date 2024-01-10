Преступники захватили 139 человек в заложники в тюрьмах Эквадора

Фото: телеграм-канал Readovka

Заключенные пяти эквадорских тюрем захватили в заложники 125 сотрудников охраны и 14 административных работников. Об этом со ссылкой на национальную службу исполнения наказаний Эквадора сообщает РИА Новости.

"В настоящий момент продолжаются операции и протоколы безопасности в центрах лишения свободы Асуай № 1, Каньяр № 2, Напо № 1, Тунгурауа № 1 и Котопахи № 1, где удерживаются 125 сотрудников служб тюремной безопасности, а также 14 членов административного персонала", – указано в сообщении.

При этом после начала беспорядков в тюрьмах Чимборасо и Напо полицейские операции позволили освободить 11 заложников.

Сообщается, что президент Эквадора Даниэль Нобоа созвал заседание совета безопасности республики для выработки мер по борьбе с преступными группировками на территории республики.

На улицах страны продолжаются интенсивные столкновения – преступные группировки потребовали у президента отменить военное положение. Вооруженные силы страны стягиваются в города. Сообщается, что из одной из тюрем, где персонал был взят в заложники, был организован побег одного из криминальных лидеров Эквадора.

Ранее стало известно, что вооруженные люди ворвались в студию эквадорского телеканала TC Television и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире.

Спустя некоторое время полиция страны сообщила, что несколько участников нападения на эквадорский телеканал были задержаны. Правоохранительные органы также сообщили об освобождении большей части заложников на телеканале.