Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:03

Происшествия

Преступники захватили 139 человек в заложники в тюрьмах Эквадора

Фото: телеграм-канал Readovka

Заключенные пяти эквадорских тюрем захватили в заложники 125 сотрудников охраны и 14 административных работников. Об этом со ссылкой на национальную службу исполнения наказаний Эквадора сообщает РИА Новости.

"В настоящий момент продолжаются операции и протоколы безопасности в центрах лишения свободы Асуай № 1, Каньяр № 2, Напо № 1, Тунгурауа № 1 и Котопахи № 1, где удерживаются 125 сотрудников служб тюремной безопасности, а также 14 членов административного персонала", – указано в сообщении.

При этом после начала беспорядков в тюрьмах Чимборасо и Напо полицейские операции позволили освободить 11 заложников.

Сообщается, что президент Эквадора Даниэль Нобоа созвал заседание совета безопасности республики для выработки мер по борьбе с преступными группировками на территории республики.

На улицах страны продолжаются интенсивные столкновения – преступные группировки потребовали у президента отменить военное положение. Вооруженные силы страны стягиваются в города. Сообщается, что из одной из тюрем, где персонал был взят в заложники, был организован побег одного из криминальных лидеров Эквадора.

Ранее стало известно, что вооруженные люди ворвались в студию эквадорского телеканала TC Television и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире.

Спустя некоторое время полиция страны сообщила, что несколько участников нападения на эквадорский телеканал были задержаны. Правоохранительные органы также сообщили об освобождении большей части заложников на телеканале.

Читайте также

происшествияза рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика