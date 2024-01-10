Посольство РФ предостерегло от посещения Эквадора из-за беспорядков

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Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории страны или ее посещения. Об этом дипмиссия сообщила в телеграм-канале.

"На фоне бунтов заключенных в 6 эквадорских тюрьмах в большинстве провинций Эквадора резко активизировались организованные преступные группировки", – указано в сообщении.

Посольство предупредило, что в стране был введен режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней, который подразумевает введение комендантского часа и ограничивает некоторые гражданские свободы. Дипмиссия отмечает, что во многих городах и населенных пунктах Эквадора фиксируются нападения на полицейские участки, поджоги автотранспортных средств, автозаправочных станций и прочих объектов, имеются жертвы среди сотрудников полиции и гражданского населения.

Посольство также отметило, что по состоянию на вечер 9 января не располагает информацией о пострадавших россиянах.

"В связи с вышеизложенным, посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в настоящее время", – резюмировали в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта" на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он также созвал заседание совета безопасности республики для выработки мер по борьбы с преступными группировками на территории республики.