10 января, 19:44Экономика
Экспорт бананов из Эквадора в РФ идет без перебоев, несмотря на ситуацию в стране
Фото: depositphotos/MSeN
Поставки бананов из Эквадора в Россию идут без перебоев, несмотря на опасную ситуацию внутри страны, заявил исполнительный директор ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора Ричард Саласар в беседе с ТАСС.
"У нас были отдельные небольшие логистические трудности, которые мы преодолели", – уточнил он.
По его словам, на данный момент портовая инфраструктура и судоходные компании работают штатно, а экспорт на российский и другие рынки осуществляется в обычном режиме.
По мнению Саласара, наиболее сложный период внутри государства уже пройден. В скором времени местные власти должны окончательно восстановить порядок во всех городах, где возникла опасная ситуация, указал он.
Ситуация в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря одной из банд. После этого в нескольких тюрьмах произошли бунты. 8 января президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.
Вечером 9 января вооруженные люди ворвались в студию местного телеканала TC Television и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире. Спустя время полиция задержала несколько участников нападения, а большая часть заложников была освобождена.
Эквадорский лидер объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта". В результате беспорядков погибли как минимум 10 человек, в том числе два полицейских. В одном только городе Гуаякиль погибло не менее 8 человек.
Россия осудила террористические методы, которыми воспользовались вооруженные группировки во время беспорядков в Эквадоре. В ведомстве выразили солидарность с правительством и народом государства, которые столкнулись с резкой активизацией деятельности криминальных структур.
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