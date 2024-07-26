Экономист Абрамов рассказал, что в России подешевели морковь, курица и бананы

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С 13 по 20 июля так называемый индекс мишек в России снизился на 1% по сравнению с его уменьшением на 1,1% неделю назад. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

По его словам, за неделю в России подорожал только самый дешевый белый хлеб (+10,5%).

"Из 14 товаров в индексе, как и на прошлой неделе, подешевели морковь (-14,6%), куриные тушки (-5,4%) и бананы (-4,5%)", – пояснил Абрамов.

Корзина индекса мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет – мармеладных мишек FruitTella и "Мишек косолапых", апельсинового сока J7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди "Матиас", молока "Домик в деревне", масла подсолнечного "Олейна", самой бюджетной куриной тушки, чая "Акбар", масла сливочного "Простоквашино" и плавленого сыра "Фетакса".

В начале июля Абрамов заявил о подорожании белого хлеба в России на 6% за неделю. Он обратил внимание, что стоимость корзины практически не росла вопреки распространенным ожиданиям роста текущего уровня инфляции в стране.

Как рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько, в октябре – декабре 2024 года цены на молоко увеличатся на 5–10%. На повышение цен влияют такие факторы, как рост тарифов на ЖКУ и электроэнергию, затраты на ветеринарные препараты, логистику, упаковку, оплату труда работников и рост других расходов – составляющих себестоимости.