Экономист Абрамов заявил о подорожании белого хлеба в России на 6% за неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Белый хлеб подорожал в России за неделю, с 22 по 29 июня, сообщил "Газете.ру" заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Он обратил внимание, что уже четвертую неделю подряд стоимость корзины из 14 товаров практически не растет вопреки распространенным ожиданиям роста текущего уровня инфляции в стране.

К, примеру, за неделю на 16,1% снизилась цена на морковь, компенсировав в пользу потребителей ее рост на 6,9%. При этом цена на самый дешевый батон белого хлеба выросла на 5,7%.

Корзина "Индекса Мишек" состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет – мармеладных мишек FruitTella и "Мишек косолапых", апельсинового сока J7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди "Матиас", молока "Домик в деревне", масла подсолнечного "Олейна", самой бюджетной куриной тушки, чая "Акбар", масла сливочного "Простоквашино» и плавленого сыра "Фетакса".

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ ожидает сохранения стабильной ценовой ситуации на рынке хлеба при росте его производства. Цены производителей на изделие из пшеничной муки составляют около 63,7 рубля за килограмм, из ржано-пшеничной – 56,5 рубля.

По данным Росстата, розничные цены на пшеничный хлеб в июне увеличились на 0,3%, на ржаной – на 0,2%. Минсельхоз, в свою очередь, подчеркнул, что производство продукта в РФ растет. В январе – апреле в стране выпустили свыше двух миллионов тонн, что оказалось на 2,5% выше, чем за прошлый год.