Глава Минсельхоза: в основной сезон клубника будет дешевле

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Стоимость клубники в России изменится в июне. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время российско-узбекистанских переговоров, передает ТАСС.

Министр объяснила корректировку цен в июне тем, что сезон клубники придется именно на этот месяц. По словам Лут, ничего критичного в ситуации с изменением стоимости нет. Она добавила, что заморозки значительно не повлияли на урожай ягоды в РФ.

Также Лут напомнила, что скоро начнется сезон импортной клубники. Министр подчеркнула, что курс укрепляется, поэтому не ожидается негатив с точки зрения ввозной цены.

Ранее стало известно, что заморозки в начале мая повлияли на цену клубники, которая выросла за год на 20%. Так, с 1 по 22 мая средняя стоимость одного килограмма составила 588 рублей. В Москве клубнику в среднем можно купить за 651 рубль. Такая цена выше, чем в целом по России. При этом в столице она подорожала на 12% относительно уровня прошлого года.

