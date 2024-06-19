Минсельхоз РФ ожидает сохранения стабильной ценовой ситуации на хлеб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минсельхоз РФ ожидает сохранения стабильной ценовой ситуации на рынке хлеба при росте его производства. Цены производителей на изделие из пшеничной муки составляют около 63,7 рубля за килограмм, из ржано-пшеничной – 56,5 рубля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

"Годовая динамика отпускной стоимости данной продукции находится в пределах темпов инфляции", – отмечается в сообщении.

По данным Росстата, розничные цены на пшеничный хлеб за прошедшую неделю увеличились на 0,3%, на ржаной – на 0,2%. Минсельхоз, в свою очередь, подчеркнул, что производство продукта в РФ растет. В январе – апреле в стране выпустили свыше 2 миллионов тонн, что оказалось на 2,5% выше, чем за прошлый год.

"Стоит отметить, что у производителей увеличиваются затраты на транспортировку, упаковку и сопутствующие расходы, и это сказывается на конечной стоимости товара", – указало ведомство.

Министерство добавило, что производители продолжают снижать стоимость на куриные яйца. Так, за неделю цена упала на 2%, а за месяц – на 8,1%. Вместе с тем было заметно уменьшение отпускной стоимости ряда наименований плодоовощной продукции. Томаты и огурцы за неделю снизились в стоимости на 4,3 и 2,3%, за месяц – на 26,6 и 15,8% соответственно. Отпускная цена на картофель на сегодняшний день составляет в среднем 16,19 рубля за килограмм.

Ведомство рассказало, что в настоящее время на рынке основным является импортный картофель, на цену которого влияет валютный курс.

Ранее сообщалось, что стоимость шоколада в России с начала 2024 года увеличилась на 15%. Шоколадные конфеты на развес, по данным экспертов, за этот же период выросли на 13%, составив в среднем 346 рублей, а коробочные сладости – на 11%, до 603 рублей.

