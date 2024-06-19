Шоколад подорожал в РФ на 15%

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Стоимость шоколада в России с начала 2024 года увеличилась на 15%, рассказала пресс-служба аналитического ресурса "Чек индекс".

"Средний чек шоколадной плитки, по данным первых пяти месяцев этого года, составляет 304 рубля", – цитирует аналитиков Агентство "Москва".

Шоколадные конфеты на развес, по их сведениям, за этот же период выросли на 13%, составив в среднем 346 рублей, а коробочные сладости – на 11%, до 603 рублей.

Рост стоимости связан с увеличением затрат мировых производителей какао-бобового сырья, пояснили специалисты. При этом спрос на шоколад в России не падает, а растет, добавили аналитики. По их информации, число покупок плиток шоколада выросло на 4%, а конфет на развес и в упаковках – на 6 и 5% соответственно.

Диетолог Алена Барредо в беседе с NEWS.ru рассказала, что шоколад обладает мощным противовоспалительным эффектом за счет содержания флавоноидов. Эти соединения также помогают работе сердечно-сосудистой и нервной системы, головного мозга, а также благотворно действуют на состояние кожи, добавила специалист.

"Шоколадные флавоноиды <...> проникают через гематоэнцефалический барьер и стимулируют работу гамма-аминомасляной кислоты и рецепторов к ней. Поэтому шоколад имеет успокаивающий эффект при стрессе", – сказала она.

Также в продукте много магния и меди, а часть исследований доказывают, что какао стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике, заключила Барредо.

Ранее российские кондитеры предупредили торговые сети о планах поднять цены на шоколадные изделия на 10–20%. Это произойдет из-за роста стоимости какао. Продукты начали дорожать в феврале 2022 года из-за проблем с логистикой и курсом рубля.

