Минсельхоз: заморозки в РФ в мае не повлияли на урожай черешни в 2024 году

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Несмотря на неблагоприятные погодные условия в мае, урожай черешни в России в 2024 году сохранится на уровне 2023-го, когда объем превысил 20 тысяч тонн. Об этом сообщается в телеграм-канале Минсельхоза РФ.

"Основные плантации этой ягоды сосредоточены на Юге и Северном Кавказе. На их долю приходится более 98% всего объема производства черешни в стране", – пояснили в ведомстве, отметив, что регионы – лидеры по урожаю не сообщали о снижении производства.

Заморозки в мае негативно сказались лишь на плантациях в Ростовской области и ряде регионов в Центральной России, где доля урожая незначительная, сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков. С 1 по 22 мая средняя стоимость одного килограмма составила 588 рублей. В Москве клубнику в среднем можно купить за 651 рубль.

