"Руспродсоюз": стоимость приготовления окрошки за год выросла на 15,6%

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Средняя стоимость приготовления окрошки на семью из четырех человек за год выросла на 15,6%, пишет ТАСС со ссылкой на "Руспродсоюз".

По информации ассоциации, средняя стоимость выросла на 61,1 рубля.

"В июле 2024 года средняя стоимость окрошки на четырех человек составила 454 рубля, против 392,9 рубля годом ранее", – отмечается в сообщении.

Там также пояснили, что за основу был взят рецепт окрошки, в который входят картофель – 300 граммов, огурцы – 200 граммов, яйца – 4 штуки, редиска – 200 граммов, колбаса вареная – 300 граммов, зелень свежая – пучок, квас – 1 литр, сметана – 80 граммов.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты делают окрошку полезной. По словам эндокринолога Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Марии Калошиной, колбасу лучше заменить вареным или запеченным мясом, очищенным от жира.

Желательно использовать кефир или минеральную воду, добавила Калошина. Также можно сделать сухую окрошку – вместо жидкости добавить сметану жирностью 15–20%.