Врач Калошина: натуральное мясо и кефир делают окрошку полезной

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Для приготовления идеальной и полезной окрошки колбасу лучше заменить вареным или запеченным мясом, очищенным от жира. Об этом заявила эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина, сообщает News.ru.

Она также рекомендовала не добавлять много картофеля, класть больше молодой зелени, огурцов и редиса. Квас эндокринолог назвала не лучшей заправкой из-за большого количества сахара. С ее слов, желательно использовать кефир или минеральную воду. Также можно сделать сухую окрошку – вместо жидкости добавить сметану жирностью 15–20%, уточнила Калошина.

Ранее сообщалось, что средний чек набора продуктов для окрошки по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос с начала мая на 13%, или на 1 042 рубля. Аналитики провели расчет, взяв за основу классический состав блюда, куда входят редис, картофель, яйца, огурцы, вареная колбаса, сметана, квас, лук и укроп.

Отмечается, что в онлайн-магазинах такой набор продуктов можно купить за 2 022 рубля.

