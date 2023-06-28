13:05Общество
Врач назвала два самых вредных ингредиента окрошки
Фото: depositphotos/lisovskaya
Колбаса и магазинный квас считаются самыми вредными ингредиентами окрошки. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
"Самые вредные ингредиенты окрошки – это колбаса и квас, если он промышленного производства. Это далеко не самые полезные продукты", – отметила эксперт.
Регулярное употребление колбасы может отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы и почек. В частности, получить проблемы рискуют те, кто страдает от гипертонии. "Благодаря содержанию соли колбаса может повышать артериальное давление", – предупредила врач.
Также не рекомендуется добавлять в окрошку квас, который был куплен в магазине. "В таком квасе много сахара, который будет повышать уровень глюкозы в крови. К тому же брожение в этом продукте обусловлено ненатуральными бактериями. В магазинном квасе много углекислого газа, за счет которого сахар будет быстрее всасываться в кровь", – объясняет специалист.
Ранее были названы болезни, при которых стоит исключить из рациона окрошку. В частности, это блюдо противопоказано тем, у кого наблюдается обострение хронического гастрита, колита и язвы. У таких пациентов из-за овощей в окрошке может происходить раздражение слизистой. В результате это приведет к появлению болевых ощущений.
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