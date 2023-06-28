Врач назвала два самых вредных ингредиента окрошки

Фото: depositphotos/lisovskaya

Колбаса и магазинный квас считаются самыми вредными ингредиентами окрошки. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Самые вредные ингредиенты окрошки – это колбаса и квас, если он промышленного производства. Это далеко не самые полезные продукты", – отметила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук В колбасе много вкусовых добавок, соли, есть глутамат натрия и масса других компонентов, которые будут идти не на пользу здоровью, а наоборот.

Регулярное употребление колбасы может отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы и почек. В частности, получить проблемы рискуют те, кто страдает от гипертонии. "Благодаря содержанию соли колбаса может повышать артериальное давление", – предупредила врач.

Также не рекомендуется добавлять в окрошку квас, который был куплен в магазине. "В таком квасе много сахара, который будет повышать уровень глюкозы в крови. К тому же брожение в этом продукте обусловлено ненатуральными бактериями. В магазинном квасе много углекислого газа, за счет которого сахар будет быстрее всасываться в кровь", – объясняет специалист.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Вместо колбасы в окрошку можно добавить мелко нарезанную курицу или говядину, которые не содержат вредных добавок. Магазинный квас можно заменить на домашний. Лучше самостоятельно настаивать его. Такой напиток будет очень полезен для желудочно-кишечного тракта, потому что в нем много пробиотиков.

Ранее были названы болезни, при которых стоит исключить из рациона окрошку. В частности, это блюдо противопоказано тем, у кого наблюдается обострение хронического гастрита, колита и язвы. У таких пациентов из-за овощей в окрошке может происходить раздражение слизистой. В результате это приведет к появлению болевых ощущений.

