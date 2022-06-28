Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть окрошку

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Людям с определенными заболеваниями необходимо отказаться от окрошки, отметил в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

По его словам, людям с хроническим гастритом, колитом и язвой в период обострения не рекомендуется употреблять окрошку. Врач пояснил, что грубая клетчатка, которая содержится в сырых овощах, может вызывать раздражение слизистой и приводить к появлению болевых ощущений. Кроме того, сырые овощи могут вызвать повышенное газообразование.

В свою очередь, специалист отметил, что при лактазной недостаточности употребление кефира может способствовать возникновению диареи, а также спровоцировать вздутие живота. Кроме того, кефир может повышать кислотность желудочного сока.

"Поэтому с кефиром нужно быть очень осторожными тем пациентам, которые страдают хроническим гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью", – добавил Зиннатуллин.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что летом лучше отдавать предпочтение продуктам, которые легко усваиваются и помогают охладить организм. Эксперт отметила, что белки можно получать из продуктов, которые легче перевариваются. К ним относятся творог, яйца, морепродукты, курица, индейка, кролик.

По словам Соломатиной, летние супы, например, гаспачо, окрошка, свекольник дают насыщение и не требуют огромного количества энергии для переваривания. Она отметила, что есть также продукты, например цитрусовые, мята и огурец, которые считаются охлаждающими.

