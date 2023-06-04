Врачи рассказали, какие продукты нельзя есть летом

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В теплую погоду в некоторых продуктах быстро размножаются бактерии, поэтому их употребление может спровоцировать диарею, рвоту и тошноту. Об этом сообщает газета "Известия".

Как сообщил изданию гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов, большая часть пищевых отравлений приходится на июнь, июль и август. В теплую погоду он рекомендовал с осторожностью выбирать на прилавках магазинов молочные, мясные и рыбные продукты.

"Зато стоит сделать упор на овощи, фрукты. В качестве перекуса можно брать с собой твердую, "долгоиграющую" пищу, например сушки и печень", – поделился специалист.

В летний период также особенно важно следить за количеством потребляемой соли. Ее объем не должен превышать 10 граммов в сутки. При недостаточном или избыточном употреблении соли организм может плохо выводить воду.

Диетолог-терапевт Анастасия Тимощенко рекомендовала следить за уровнем потребляемого калия. Его можно получить из орехов, семечек, листовой зелени, капусты, томатов, клубники, черешни и других продуктов.

Лучше перенести жару поможет соблюдение водного баланса, сообщила специалист.

"Теплая вода быстрее всасывается, поэтому при сильной жажде это хорошая возможность быстро доставить жидкость в сосуды и межклеточное пространство. В то же время холодная вода лучше спасает от жары, уменьшая усилия организма по снижению температуры тела до нормального уровня", – пояснила Тимощенко.

Помимо этого, разнообразить рацион летом можно холодными супами: гаспачо, свекольником или ботвиньи. Шеф-повар Александр Рягузов рекомендовал обратить внимание на гаспачо по-андалузски с помидорами, огурцами, сладким перцем, чесноком и специями.

Утолить жажду в жаркое время года можно турецким лимонадом. Как сообщил кулинар, он содержит большое количество витамина C и освежает.

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова ранее рекомендовала каждые 15 минут выпивать по 75–100 миллилитров воды. Она советует пить чистую фильтрованную воду, так как дистиллированная была подвержена очистке и не имеет пользы, а в кипяченой, после термической обработки, увеличивается количество солей и хлора.



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