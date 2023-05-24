Врач рассказала о неожиданной пользе шпината для людей старше 60 лет

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Шпинат помогает в профилактике высокого давления, катаракты, укрепляет иммунную систему и костную ткань у людей старше 60 лет. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в шпинате содержится много калия и магния. "Калий выводит излишки жидкости и тем самым препятствует повышению давления. Магний улучшает состояние нервной системы, снимает раздражительность, укрепляет костную ткань", – перечисляет эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог В шпинате много каротиноидов. Он укрепляет зрение, иммунную систему, все слизистые, эндотелий сосудов. Шпинат даже полезен для профилактики развития катаракты, поскольку снижает количество свободных радикалов.

Кроме того, в шпинате содержится клетчатка, которая помогает в борьбе с запорами. Последние часто встречаются у возрастной категории граждан, отметила Соломатина. Также в этой зелени достаточно много растительного белка, необходимого для нормальной жизнедеятельности всего организма.

"В шпинате присутствует витамин K, который воздействует на формирование костной системы и необходим для нормальной свертываемости крови. Есть там и витамин E, который считается витамином красоты. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему", – говорит диетолог.

При этом шпинат не рекомендуется употреблять пожилым с повышенной свертываемостью крови, воспалительными заболеваниями кишечника в стадии обострения и подагрой.

Ранее россиянам напомнили о пользе регулярного употребления брокколи. Отмечается, что в этой капусте присутствуют достаточно мощные антиоксиданты. Именно поэтому ее рекомендуется включать в рацион для профилактики рака. Кроме того, в брокколи содержится клетчатка, которая нужна для хорошей работы желудочно-кишечного тракта.

