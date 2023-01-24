Эндокринолог назвала продукт с мощным антираковым свойством

Фото: depositphotos/bhofack2

Регулярное употребление брокколи помогает в профилактике онкологии и улучшает работу кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

"В брокколи есть вещества, которые сами по себе являются достаточно мощными антиоксидантами, что очень важно в профилактике онкологических заболеваний. Так что этот продукт является достаточно мощным онкопротектором", – отметила эксперт.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог Брокколи влияет и на общее состояние клеток. Этот продукт защищает клетки и продлевает их активную жизнь без мутаций.

Также в этом овоще присутствует достаточное количество необходимой для хорошей работы желудочно-кишечного тракта клетчатки. Она помогает выводить из организма токсины и благотворно воздействует на микробиом кишечника, уточнила Лазуренко.

"Еще брокколи содержит углеводы, которые мы должны потреблять, и при этом довольно медленно повышает уровень инсулина. То есть брокколи можно запросто добавлять в рацион, съедая достаточно внушительное количество: 300–400 граммов за прием пищи. И при этом не бояться, что произойдет высокий всплеск инсулина", – заключила диетолог.

Ранее специалисты из австралийского Университета Эдит Коэн провели исследование и выяснили, что у пожилых женщин риск переломов снижается при приеме 100 микрограммов витамина K1. Последний присутствует в зеленых овощах и фруктах, например в брокколи и шпинате. Кроме того, этот витамин содержится в авокадо, киви и черносливе.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!