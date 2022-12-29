Ученые назвали продукты, снижающие риск переломов у пожилых женщин на 50%

Фото: depositphotos/bhofack2

Прием 100 микрограммов витамина K1 может снизить риск переломов у пожилых женщин. Такое исследование ученых из Университета Эдит Коэн опубликовали в журнале Food&Function.

Участие в эксперименте приняли около 1 400 женщин пожилого возраста из Австралии. На протяжении 14,5 года они принимали витамин K1.

Исследование показало, что у женщин, употреблявших 100 микрограммов витамина, риск получить переломы был на 31% меньше, чем у тех, кому назначили дозировку в 60 микрограммов.

Витамин содержится в зеленых овощах и фруктах, в том числе в брокколи и шпинате, а также в черносливе, киви и авокадо. Получить 100 микрограммов K1 можно, если съесть 125 граммов темных листовых овощей.

Переломы в пожилом возрасте могут привести к серьезным последствиям. В качестве осложнения человек может получить инвалидность. Риск смертности от переломов в пожилом возрасте является особенно высоким.

Ранее врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова посоветовала россиянам не употреблять витамины без контроля специалиста. По ее словам, подобное может грозить проявлением разных побочных реакций.

Эксперт также уточнила, что богатые витаминами овощи и фрукты будут полезнее капсул.



Эксперты рассказали, как выбрать капусту

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!