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В России выросли цены на ингредиенты для окрошки. К такому выводу пришли аналитики АТОЛ в преддверии Дня окрошки, сообщает "Газета.ру".

Они пытались выяснить, за какую сумму можно купить ингредиенты для блюда в "магазинах у дома". Оказалось, что подорожали огурцы и сметана. В частности, в небольших магазинах килограмм огурцов в среднем можно приобрести за 188 рублей, что на 5,5% дороже, чем в мае прошлого года. Квас и кефир подорожали на 5 и на 2%, составив 86 и 72 рубля за литр соответственно.

Десяток яиц в среднем можно купить за 84 рубля, что на 1% дороже относительно мая 2022 года. Также на 0,6% выросла стоимость на редис и на 0,4% – на вареную колбасу.

В то же время упала цена на картофель. В мае 2023 года килограмм в среднем можно купить за 42 рубля, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что окрошка тяжело переваривается и может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом у людей старше 60 лет. Она объяснила, что часто окрошку заливают какими-нибудь молочными продуктами. Вместе с другими ингредиентами все это достаточно тяжело переварить пожилым.

Кроме того, зачастую у возрастной категории граждан уже есть инсулинорезистентность или сахарный диабет. Для них окрошка на квасе также будет вредной.

