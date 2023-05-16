Диетолог назвала самые опасные супы для людей старше 60 лет

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Наваристые бульоны, а также гороховый, грибной, рисовый и некоторые другие супы могут вызвать проблемы со здоровьем у людей старше 60 лет. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, у возрастной категории граждан часто встречаются повышенный уровень холестерина в крови и атеросклероз. Поэтому им рекомендуется отказаться от супов на жирном мясе. "Наваристые бульоны, особенно из говядины, могут спровоцировать повышение холестерина, накопление атеросклеротических бляшек. В дальнейшем это риск инсульта, инфаркта", – предупредила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Людям старше 60 лет не рекомендуется есть суп с потрохами. Они содержат огромное количество холестерина. Его в субпродуктах значительно больше, даже чем в жирном куске мяса.

"Гороховый, фасолевый суп многие пожилые не переносят. Они тяжело перевариваются и могут вызвать брожение, дискомфорт. Грибные супы тоже сложно перевариваются и очень часто вызывают различные воспалительные реакции или обострение каких-то определенных процессов в желудочно-кишечном тракте", – объясняет специалист.

Молочные супы также могут вызвать брожение и дискомфорт. Поэтому по возможности от их употребления лучше отказаться. "Молоко кипятится, и туда добавляется вермишель, еще многие кладут сахар. Вермишель и сахар могут повышать уровень глюкозы. Молоко у пожилых сложно усваивается, бывает недостаточно фермента лактазы, отсюда и возникает брожение", – говорит Соломатина.



Диетолог также не советует увлекаться рисовыми супами. Белый рис имеет высокий гликемический индекс и будет повышать уровень глюкозы в крови. "Такой суп можно есть только холодным, это спасает. Тогда крахмал в рисе становится менее резистентным и меньше повышает сахар в крови. Но другое дело, что холодные супы мало кто ест", – отметила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог В солянку кладут смесь из различных мясных ингредиентов: колбасу и мясо. Это достаточно сложно для переваривания. Даже не каждый здоровый человек это сможет переварить, а пожилой – тем более. Пищеварительная система с возрастом становится ослабленной и выработать такое количество различных ферментов сложно.

Кроме того, людям старше 60 лет стоит не стоит есть острые супы. "Часто бывает, что у пожилого человека уже есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта. Либо они находятся в спящем состоянии. Острый суп может их спровоцировать", – указала диетолог.

Летом многие россияне варят супы из щавеля или крапивы. Возрастной категории граждан рекомендуется с осторожностью подходить к таким блюдам. "Крапивой не следует злоупотреблять пожилым людям, у которых есть склонность к тромбообразованию, варикоз, болезни сердца. Потому что она в большом количестве сгущает кровь. Щавель содержит щавелевую кислоту. Поэтому им не рекомендуется увлекаться людям, склонным к подагре, то есть к повышению уровня мочевой кислоты в крови", – предостерегла специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Лучше отдавать предпочтение различным вегетарианским супам. Может быть, из цветной капусты, брокколи, моркови. Можно еще делать супы-пюре из них же. Тыквенные супы очень полезны, практически не имеют противопоказаний. Можно делать блюда с добавлением перловки. Или рыбные супы, нежирные бульоны из индейки.

Ранее россиянам порекомендовали каждый день включать в свой рацион супы. Отмечается, что для человеческого организма они являются экстрактом, где содержится больше питательных веществ в сравнении с сухими продуктами. Вместе с тем важно, чтобы блюдо было приготовлено только из натуральных продуктов. В частности, лучше добавлять много овощей, мяса и поменьше колбасных изделий.

