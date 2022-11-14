Диетолог перечислила полезные супы

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Полезными считаются различные супы-пюре, овощные или супы на бульоне из птицы, рыбы, нежирной телятины, кролика. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

Эксперт подчеркнула, что при выборе супа на бульоне лучше использовать домашний мясной продукт. В противном же случае диетолог рекомендовала варить суп на втором бульоне.

Соломатина пояснила, что есть различные полезные холодные супы, среди которых гаспачо и окрошка. В этом случае, добавила диетолог, все зависит от личного предпочтения.

"Мы привыкли есть суп на обед. Некоторые народы вообще не едят никаких супов. Есть национальные традиции: например, в Колумбии принято есть суп на завтрак, причем мясной и наваристый. Но с утра у многих желудочно-кишечный тракт еще не проснулся, поэтому наваристые супы на мясном бульоне лучше не есть в это время", – сказала Соломатина.

Диетолог добавила, что вегетарианский суп или суп на легком мясном бульоне можно есть в любое время, даже утром.

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