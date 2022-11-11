Диетолог рассказала, чем чревато чрезмерное употребление овсяных хлопьев

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Чрезмерное употребление овсяных хлопьев чревато дефицитом витамина C, железа и кальция. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога Наталью Круглову.

Она пояснила, что в геркулесе содержится немного железа и мало белка. Людям, которые привыкли завтракать овсянкой, диетолог рекомендовала добавлять белок, а также овощи или фрукты.

Ранее Круглова рассказала, что между сном и ужином лучше выдерживать промежуток в 3–4 часа. Она не рекомендовала игнорировать ужин и отметила, что возможность переедания связана с неполноценным питанием в течение дня. Для вечернего приема пищи, по мнению Кругловой, подойдут блюда на основе овощей.



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