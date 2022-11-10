Диетолог рассказала о пользе и вреде минеральной воды

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Диетолог Наталья Нефедова рассказала о пользе и вреде минеральной воды. Об этом пишет "Лента.ру".

Специалист отметила, что минеральная вода обогащена различными микроэлементами, в которых нуждается организм человека. В ее состав входит:



карбонат кальция;

сульфат магния;

калий;

сульфат натрия.

"Содержащиеся в минеральной воде микроэлементы поддерживают здоровье костей, снижают риск развития сердечных болезней, предотвращают запоры", – объяснила эксперт.

Однако Нефедова подчеркнула, что ее употребление может быть не для всех одинаково полезно. Тем, кто страдает от изжоги или метеоризма, следует отказаться от минеральной воды. Кроме того, не всем людям нужно большое количество натрия в организме, а в минеральной воде его бывает много, добавила она.

Диетолог сделала акцент на том, что для человека будет полезно пить и обычную воду. Никогда нельзя доводить свой организм до обезвоживания, резюмировала она.

Ранее ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Юлия Шевцова рассказала, что привычка лечиться спиртовыми настойками может привести к серьезным проблемам с печенью.

При чрезмерном употреблении таких средств лечебное действие может превратиться в токсическое, отравляющее. Врач также напомнила, что нельзя лечить спиртовыми настойками детей.



"Доктор 24": "минеральная вода"

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