12:41Общество
Диетолог рассказала о разрушительном воздействии фастфуда на мозг
Фото: depositphotos/AntonMatyukha
Регулярное употребление фастфуда вызывает зависимость и может привести к деменции. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
"Сочетание жира с солью воздействует на опиоидную зону в структурах головного мозга. В результате вырабатываются дофаминовые компоненты, благодаря которому такой продукт хочется есть снова и снова", – пояснила эксперт.
По ее словам, увлечение фастфудом может привести к избытку массы тела, нарушению метаболических процессов, инсулинорезистентности, сахарному диабету второго типа и абдоминальному ожирению, что в конечном итоге провоцирует поражение гиппокампа (отдела головного мозга).
Ранее американский врач и директор Йельского центра профилактических исследований Дэвид Кац объяснил, с какой частотой можно есть фастфуд. По его словам, если употреблять такую пищу не чаще одного-двух раза в неделю, то человек не нанесет своему здоровью серьезный урон. Однако при этом в остальное время он должен обязательно питаться только здоровой едой.
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