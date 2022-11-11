Диетолог рассказала о разрушительном воздействии фастфуда на мозг

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Регулярное употребление фастфуда вызывает зависимость и может привести к деменции. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Сочетание жира с солью воздействует на опиоидную зону в структурах головного мозга. В результате вырабатываются дофаминовые компоненты, благодаря которому такой продукт хочется есть снова и снова", – пояснила эксперт.

По ее словам, увлечение фастфудом может привести к избытку массы тела, нарушению метаболических процессов, инсулинорезистентности, сахарному диабету второго типа и абдоминальному ожирению, что в конечном итоге провоцирует поражение гиппокампа (отдела головного мозга).





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Абдоминальное ожирение, как и инсулинорезистентность, способствуют изменениям в структурах головного мозга. Уменьшается зона гиппокампа, объем которой напрямую зависит от способностей запоминать и анализировать. Поэтому люди, которые злоупотребляют фастфудом, имеют метаболические поломки в организме и избыток жира, потенциально могут попасть в зону риска деменции.

Ранее американский врач и директор Йельского центра профилактических исследований Дэвид Кац объяснил, с какой частотой можно есть фастфуд. По его словам, если употреблять такую пищу не чаще одного-двух раза в неделю, то человек не нанесет своему здоровью серьезный урон. Однако при этом в остальное время он должен обязательно питаться только здоровой едой.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!