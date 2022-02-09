Пицца "Пепперони" может спровоцировать образование камней в почках – диетолог

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в разговоре с Москвой 24 назвала самые вредные виды пиццы.

Международный день пиццы отмечают по всему миру 9 февраля. Особенно широко праздник отмечают в Италии, где это блюдо является национальным. К празднованию также присоединяются пиццерии и рестораны итальянской кухни в разных городах планеты. Кроме того, в Международный день пиццы проводятся мастер-классы, ярмарки, выставки и дегустации.

В число наиболее вредных разновидностей эксперт включила пиццу "Пепперони". По словам диетолога, есть категории людей, которым и вовсе необходимо исключить ее из своего рациона.

"Это достаточно жирный продукт за счет салями, которую добавляют в состав. Кроме того, это острый продукт, поэтому тоже не всем подойдет. Плюс салями богата специями. Они провоцируют у человека аппетит, несмотря на то что он ест и получает из блюда калории", – объяснила Круглова.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов У человека с заболеваниями пищеварительной системы пицца "Пепперони" может спровоцировать их обострение. Кроме того, повышается уровень мочевой кислоты. Это может приводить к заболеваниям суставов и образованию камней в почках.

Пиццу "Ветчина и грибы" необходимо убрать из рациона людям с заболеваниями поджелудочной железы, продолжает диетолог. Это связано с тем, что человеку с такими недугами необходимо ограничить употребление грибов, сказала Круглова. Кроме того, проблемы со здоровьем может вызвать пицца "Гавайская", для приготовления которой зачастую используют консервированные ананасы.

"Они действительно содержат больше сахара, чем свежие фрукты. В этом основная опасность. Как и специи, сахар тоже провоцирует у человека аппетит. Можно переесть, превысить норму по сахару", – обратила внимание собеседница Москвы 24.

Для определенной категории потребителей небезопасны пиццы с острым соусом или добавлением перца халапеньо, указывает Круглова. В первую очередь это касается страдающих заболеваниями пищеварительного тракта.

"Гастрит, язвенное заболевание, заболевание поджелудочной железы не очень хорошо реагируют на подобные добавки. Если съесть такую пиццу, болезни могут обостриться, ухудшиться состояние. Иногда это проявляется болями в животе, тошнотой, изжогой", – сказала Круглова.

В любой пицце наибольший вред для организма несут соусы и майонез, отметила диетолог. Зачастую такие добавки не учитываются в общей калорийности блюда, добавила она.





Наталья Круглова врач-диетолог, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Соусы и майонез существенно увеличивают калорийность пиццы и количество жиров в нем. Опять же, это повышает вкусовую привлекательность продукта. Провоцируется аппетит, и есть вероятность, что человек съест очень много.

Круглова рассказала, что для определенной категории опасна пицца на толстом тесте. В группу риска входят люди, страдающие рефлюкс-эзофагитом. Это заболевание проявляется изжогой, подчеркнула диетолог.

"Таким людям пиццу на пышном тесте употреблять нельзя. Кроме того, сдобное тесто противопоказано и при других заболеваниях пищеварительного тракта. Например, гиперацидном гастрите", – сказала Круглова.

При этом здоровым людям разрешается вписать пиццу в свой рацион раз в неделю, указала диетолог. Кроме того, позволить себе несколько кусочков можно после интенсивных занятий спортом, подчеркнула Круглова. Это поможет восстановить затраченную энергию, сказала она. Однако в этой ситуации ужин пиццей должен стать последним в день тренировки приемом пищи, резюмировала собеседница Москвы 24.

Ранее диетолог и нутрициолог Юлия Бобейка рассказала, что употребление фастфуда опасно во время восстановления после COVID-19. Специалист связывает это с тем, что быстрое питание провоцирует осложнения воспалительных процессов в организме.

