Врачи назвали предупреждающий развитие сердечно-сосудистых заболеваний продукт

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Ежедневное употребление жирного творога способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказали врач-диетолог Михаил Гинзбург и врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам специалистов, в молочном жире содержится пентадециловая кислота в небольшом количестве. При этом чем больше этого вещества в крови, тем меньше индекс массы тела и выше содержание хорошего холестерина.

Молочные продукты также насыщены аминокислотой, которая регулирует жировой обмен и улучшает восстановление стенок сосудов. Врачи отметили, что творог 5–18% жирности богат витаминами группы A и D. При этом специалисты посоветовали употреблять такой творог не более 150–200 граммов в день.

Ранее нутрициолог Мария Розанова заявила, что томаты, выращенные у дороги или недалеко от химпредприятий, могут содержать соли тяжелых металлов. Она подчеркнула, что употребление таких помидоров может привести к отравлению и камням в почках или желчном пузыре. В некоторых случаях томаты могут спровоцировать кому, добавила эксперт.

