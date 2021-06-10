Врач рассказал, как часто можно есть фастфуд

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Американский врач и директор Йельского центра профилактических исследований Дэвид Кац рассказал, что употребление фастфуда один-два раза в неделю не сможет нанести существенного вреда здоровью, если в остальное время человек ест только здоровую пищу. Об этом сообщает портал Blue Zones.

Эксперт отметил, что основную часть рациона должны составлять фрукты и овощи, цельнозерновые крупы и злаки. По его словам, если человек имеет хронические заболевания, например проблемы с сердцем и сосудами, в таком случае даже эпизодическое употребление фастфуда увеличит риск развития болезней.

Кроме того, медик предупредил, что у людей, которые покупают фастфуд чаще двух раз в неделю, часто диагностируют сахарный диабет второго типа и ожирение.

Ранее врач рассказала, как фастфуд разрушает кости и блокирует рост ребенка. Медик отметила, что вредные продукты всегда оказывают влияние на поведение и образ жизни подростка.

