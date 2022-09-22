Эксперт заявила, что гамбургер менее калориен, чем мясо с картошкой

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Директор института общепита РАН Наталия Иванова заявила, что вредность фастфуда может быть мифом. По ее словам, гамбургеры могут оказаться менее калорийными, чем обычное второе блюдо. Об этом пишет "Газета.ру".
Специалист рассказала, что институт планирует провести исследование. Если взять бургер и мясо с картошкой, во втором блюде может быть больше калорий, объяснила Иванова.
"У нас в голове много мифов, и вредность фастфуда – это один из них. С моей точки зрения, мы подменяем одно понятие другим. Мы говорим: "Если вы быстро готовите, это плохая продукция, нездоровая". Но ведь морепродукты всегда готовятся быстро, и они очень полезны", – отметила эксперт.
Иванова подчеркнула, что следует сравнивать именно калорийность продукта, количество жиров в нем, белков, углеводов, витаминов и минеральных веществ.
Ранее терапевт Видновской районной клинический больницы Минздрава МО Тимур Асанов рассказал о вредности фастфуда, который негативно влияет на фигуру и мозговую деятельность, вплоть до проявления агрессии. Кроме того, снижается эффективность тренировок.
Употреблять пищу следует за два часа до физической активности, добавил Асанов. Для перекуса подойдут йогурты, бананы и творог.
"ГОСТ шоу": выбираем готовые бургеры
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