Врач и тренер объяснили, какие продукты нельзя есть перед занятиями в спортивном зале

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Специалисты в области питания и тренировок рассказали, что относится к неправильному питанию перед занятиями в спортивном зале. Об этом они побеседовали с Общественной службой новостей.

Терапевт Видновской районной клинический больницы Минздрава МО Тимур Асанов рассказал о вредности фастфуда, который негативно влияет на фигуру и мозговую деятельность, вплоть до проявления агрессии. Кроме того, снижается эффективность тренировок.

"С кофе лучше тоже не перебарщивать – перед спортзалом пить его стоит не больше одной чашки. Забудьте про алкоголь. Не стоит злоупотреблять жирными колбасами, сосисками, жареным мясом, бургерами", – рассказал врач.

Употреблять пищу следует за два часа до физической активности, добавил Асанов. Для перекуса подойдут йогурты, бананы и творог.

Чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев, в свою очередь, назвал эффективным "топливом" для спортсмена сладкие продукты – быстрые углеводы окажут мгновенное действие. Однако важно, чтобы форма самого тренирующегося была хорошей.

До занятий в спортивном зале тренер посоветовал употреблять яйца, курицу, индейку с рисом. После тренировки можно съесть говядину – при этом перед тренировкой этот тип мяса неуместен из-за тяжелого белка. Фатеев также призвал отказаться от газированных напитков, поскольку те "распирают" желудок.

Ранее фитнес-тренер Дмитрий Дутов рассказал, что скручивания, "мостик", "супермен" и планка – это те самые упражнения, которые помогут держать свое тело в хорошей физической форме. По его мнению, подобный комплекс тренировок не отнимет много сил и времени.

