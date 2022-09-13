Эксперт поделился легкими упражнениями для поддержания тела в форме

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Скручивания, "мостик", "Супермен" и планка – это те самые упражнения, которые помогут держать свое тело в хорошей физической форме, считает фитнес-тренер Дмитрий Дутов. По его мнению, подобный комплекс тренировок не отнимет много сил и времени.

Скручивания, утверждает Дутов, следует выполнять лежа на спине. Нужно поднять согнутые ноги под углом 90 градусов, прижать поясницу к полу и тянуться руками вперед. Тренер считает, что нужно сделать так порядка 20 раз подряд.

Следующее упражнение – "Супермен" – выполняется лежа на животе. Следует поднять прямые руки и ноги вверх, при этом задерживая их на 3–7 секунд, объяснил Дутов. По его словам, упражнение нужно повторить около 15 раз.

Далее следует "мостик". Он выполняется лежа на спине, с согнутыми ногами и стопами, поставленными на пол. Нужно поднять таз достаточно высоко, тянуть его ввысь и постепенно опускаться обратно. Дутов порекомендовал сделать так порядка 15–20 раз.

Последнее упражнение в списке легкого комплекса – планка. Ее нужно выполнять на прямых руках с ровной спиной. Следует убрать одну ладонь от пола и прикоснуться ей противоположного плеча. Повторять упражнение, сменяя руки, нужно около 15–20 раз, считает тренер.

"Если вы почувствовали, что упражнения вам дались легко, то повторите эту связку еще пару раз, делая перерывы на восстановление дыхания. Главное правило при выполнении упражнений – это плавность движений и контроль дыхания", – заключил эксперт в беседе с "Газетой.ру".

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