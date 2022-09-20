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Общество

09:51

Врач объяснила, как появился миф о вреде яичного желтка

обществоеда

Фото: depositphotos/MSPhotographic

Эндокринолог Мария Калошина объяснила, как мог появиться миф о вреде яичного желтка. Об этом сообщает News.ru.

Врач подчеркнула, что желтки обладают полезными свойствами. В них есть жирные кислоты, необходимые витамины A, D, E и лецитин, который обеспечивает правильную работу печени и мозга. Кроме того, яйца являются источником белка. Она также добавила, что в желтке содержится 0,6 грамма холестерина, что является нормой для организма.

"Сложно сказать, почему на яйцо все напали. Может, из-за популярной яичницы с беконом? Его в яичницу добавлять не стоит, как и жарить само яйцо, так как при жарке выделяются насыщенные жирные кислоты, влияющие на обмен липидов в организме. Они могут быть и канцерогенами", – сказала она.

Калошина посоветовала есть не более двух-трех яиц в день. Также она рекомендовала не забывать о полиненасыщенных кислотах.

"Полиненасыщенные кислоты содержатся в орехах, рыбе, авокадо, молочных продуктах. Насыщенные жирные кислоты образуются при жарке, их много в готовых мясных изделиях. Яйца более полезно готовить на пару в виде омлета", – резюмировала она.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова пояснила, что, согласно среднему значению, здоровому человеку нужно съедать одно яйцо в день и около семи штук в неделю. Вместе с тем специалист рекомендовала ориентироваться на общее самочувствие.

Эксперт при этом посоветовала не злоупотреблять яйцами, как и другими продуктами. Круглова отметила, что если человек съел 3–4 штуки за раз, то в этот день нужно употребить меньше мяса и получить меньшую порцию насыщенных жиров.

Специалисты рассказали, как выбрать куриные яйца

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