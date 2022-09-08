Диетолог назвала допустимое количество яиц в неделю

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У всех людей разные потребности, поэтому четких норм, сколько яиц можно съесть за один прием пищи, нет. Об этом сообщает News.ru.

Врач-диетолог Наталья Круглова пояснила, что, согласно среднему значению, здоровому человеку нужно съедать одно яйцо в день и около семи штук в неделю. Вместе с тем специалист рекомендовала ориентироваться на общее самочувствие.

Эксперт при этом посоветовала не злоупотреблять яйцами, как и другими продуктами. Круглова отметила, что если человек съел 3–4 штуки за раз, то в этот день нужно употребить меньше мяса и получить меньшую порцию насыщенных жиров.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал, что оптимальное количество жидкости в день высчитывается по формуле: 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела.

По словам специалиста, дефицит воды может привести к замедлению обмена веществ, сгущению крови, повышению интоксикации, а также нарушению обмена питательных веществ между клеткой и межклеточным пространством.