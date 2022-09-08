Эндокринолог перечислил опасные последствия дефицита воды

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Оптимальное количество жидкости в день высчитывается по формуле: 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела, рассказал "Вечерней Москве" врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, дефицит воды может привести к замедлению обмена веществ, сгущению крови, повышению интоксикации, а также нарушению обмена питательных веществ между клеткой и межклеточным пространством.

Кроме того, нарушение водного баланса в организме может влиять на уровень артериального давления и состояние кожи, добавил эксперт.

В свою очередь избыток жидкости может привести к нарушению артериального давления, отечности, перегрузке сосудистой системы, нарушению работы гормональной системы, предупредил врач.

Эндокринолог подчеркнул, что человеку также свойственно пить много воды вследствие психических заболеваний, при сахарном и несахарном диабете. Кроме того, при нарушении функции печени в брюшной полости может накапливаться излишняя жидкость.

Ранее анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов рассказал, что гастрит способен спровоцировать более тяжелые недуги, в том числе рак, поэтому важно следить за питанием. Чтобы не допустить ухудшений, из рациона следует исключить все вкусное, речь о жареных, соленых и острых блюдах.

Также следует прекратить употреблять алкоголь и курить.

