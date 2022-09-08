Диетолог рассказала, чем опасен сладкий чай

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Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала Москве 24, что злоупотребление сладким чаем может привести к диабету.

По словам эксперта, растворенный в этом напитке сахар быстро всасывается в кровь.

"Добавленный сахар, как по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так и отечественной диетологии, вреден для здоровья, так как несет лишние пустые калории. И вообще необходимости в приеме сладких напитков человеческий организм, как правило, не испытывает", – отмечает Русакова.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Если сладкий чай употребляется в течение дня и количество сахара в общей сложности превышает 50 граммов, то это, конечно, со временем может привести к развитию сахарного диабета.

Если человек не страдает от гипогликемии (снижения глюкозы в крови), то лучше пить чай совсем без сахара, говорит Русакова. В особенности сладкий напиток вреден тем, кто уже болеет диабетом и ожирением. Он будет сильно влиять на уровень сахара в крови и выработку инсулина, заключила эксперт.

Ранее россиянам напомнили, почему не стоит пить горячий чай. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева объяснила, что человек, который постоянно обжигает слизистую, рискует заболеть онкологией. Температура напитка не должна достигать 38 градусов и выше, подчеркнула эксперт.

