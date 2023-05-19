Врач предупредила об опасности окрошки для людей старше 60 лет

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Окрошка тяжело переваривается и может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом у людей старше 60 лет. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Во-первых, в окрошке много редиса. Он содержит достаточное количество органических кислот, раздражающих желудочно-кишечный тракт пожилых людей. Также там есть колбаса, в которой много жира и соли", – предупредила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Часто окрошку заливают какими-нибудь молочными продуктами, тем же кефиром с высоким процентом жирности. Вместе с другими ингредиентами все это достаточно тяжело переварить пожилым.

Кроме того, зачастую у возрастной категории граждан уже есть инсулинорезистентность или сахарный диабет. Для них окрошка на квасе также будет вредной.

"Квасной напиток – это вообще газировка, сладкая водичка. Это совсем не полезно, повышает уровень глюкозы в крови. Но даже если речь про натуральный квас, не совсем молодой, он способен раздражать желудочно-кишечный тракт и вызывать боли у пожилых. Еще квас даже может спровоцировать повышение давления у возрастной категории граждан", – заключила диетолог.

Ранее были названы заболевания, при которых не следует есть окрошку. В частности, убрать ее из рациона стоит в период обострения хронического гастрита, язвы и колита. У людей, которые страдают от этих недугов, содержащаяся в сырых овощах грубая клетчатка может провоцировать раздражение слизистой. В результате они будут испытывать болевые ощущения.

