Диетолог рассказала, как сделать окрошку полезной

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Некоторые привычные для россиян ингредиенты в окрошке могут сделать блюдо вредным для здоровья. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила врач-диетолог Наталья Круглова.

По словам специалиста, колбасные изделия в окрошке увеличивают число насыщенных жиров в блюде, а частое употребление обработанного мяса повышает риск развития рака кишечника и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Заменить колбасу в окрошке можно на отварную говядину или мясо птицы, это будет более полезная альтернатива", – посоветовала Круглова.

Вред человеческому организму также могут нанести майонезные соусы, содержащие большое количество насыщенных жиров. Заменить майонез в блюде эксперт рекомендовала на нежирный йогурт или такую же сметану.

В качестве заправки диетолог советует выбирать не квас, а кефир, поскольку второй напиток имеет в составе больше полноценного белка и биодоступного кальция.

"А квас – это напиток, который содержит простые сахара. Кроме того, это газированной напиток, который в сочетании с солеными продуктами может стимулировать аппетит", – заключила Круглова.

Ранее врачи рекомендовали не употреблять большое количество соли в летний сезон. Ее переизбыток в организме может привести к застою жидкости. В жаркую погоду эксперты посоветовали есть больше фруктов и выпивать норму воды.



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