Диетолог рассказала, как приготовить полезную окрошку

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Чтобы окрошка стала полезнее, необходимо готовить ее на кефире или тане. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

Также эксперт посоветовала добавлять в блюдо больше овощей и зелени и меньше мяса. Колбасу же необходимо заменить на куриную грудку, заключила она.

Ранее сообщалось, что ингредиенты для окрошки подорожали в России. В частности, в небольших магазинах килограмм огурцов в среднем можно приобрести за 188 рублей, что на 5,5% дороже, чем в прошлом году.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что окрошка тяжело переваривается и может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом у людей старше 60 лет. Специалист объяснила, что часто окрошку заливают какими-нибудь молочными продуктами. Вместе с другими ингредиентами все это достаточно тяжело переварить пожилым.

Эксперты рассказали, как выбрать готовую окрошку