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30 мая, 12:10

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Диетолог Стародубова рассказала, сколько раз в неделю можно есть окрошку

Диетолог рассказала, как часто можно есть окрошку

Фото: depositphotos/lisovskaya

Частота употребления окрошки напрямую зависит от ее состава, рассказала Москве 24 главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

День окрошки ежегодно отмечается 30 мая. По словам эксперта, калорийность и пищевая ценность блюда всегда зависит от ингредиентов. В частности, чтобы сделать его менее калорийным и более полезным, стоит добавить побольше свежих овощей и зелени.

В качестве источника белка лучше использовать отварное нежирное мясо цыпленка, курицы или индейки. Все потому, что различные виды колбас, копченостей, сосисок содержат довольно большое количество насыщенных жиров и соли. Их избыточное потребление способствует повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Антонина Стародубова
главный диетолог столичного департамента здравоохранения

"Заправлять окрошку лучше всего нежирной сметаной или йогуртом. Использование для этого майонеза может значительно повысить калорийность блюда и содержание в нем соли. Если же вы остановили свой выбор на классическом рецепте окрошки на квасе, лучше всего выбрать сорта напитка с наименьшим содержанием сахара", – поделилась эксперт.

В этом смысле настороженно стоит отнестись к квасу промышленного производства: в большинстве его рецептур содержится очень много сахара.

"Такой квас, по сути, является сладким газированным напитком, потребление которого следует ограничить, поскольку избыточное потребление сахара способствует повышению массы тела, развитию ожирения и связанных с ним заболеваний. В качестве полезной замены сладкому квасу хорошо подойдет кефир или другой кисломолочный продукт пониженной жирности, например тан, айран, питьевой йогурт или молочная сыворотка", – дала советы Стародубова.

Кисломолочные продукты в составе окрошки станут дополнительным источником полноценного по аминокислотному составу белка, кальция в наиболее легко усвояемой форме, фосфора, магния и витаминов B12, A, E и D. Кроме того кисломолочные продукты обладают пробиотическим эффектом и благотворно влияют на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, указала диетолог.

В среднем одна порция блюда составляет 350–400 граммов. А с учетом того, что в жару окрошка благодаря составу ингредиентов может стать единственным блюдом, например обеда (включающим и первое, и второе), порцию можно немного увеличить. Главное – не переедать.
Антонина Стародубова
главный диетолог столичного департамента здравоохранения

"Окрошку с добавлением кисломолочных продуктов, свежих овощей, зелени, диетических сортов мяса и птицы можно есть несколько раз в неделю. Не забывая при этом о разнообразии рациона. Однако, как любое сложносоставное блюдо, которое готовят без последующей тепловой обработки с использованием молочных продуктов, яиц, мяса и птицы, окрошку рекомендуется делать каждый раз непосредственно перед приемом пищи. Это сделает ее безопасной и позволит предотвратить пищевые отравления", – обратила внимание Стародубова.

Подобная окрошка подойдет для питания всей семьи – в том числе, детей с двух-трехлетнего возраста (разумеется, при отсутствии у них ограничений на употребление ингредиентов блюда, уточнила специалист).

Что касается противопоказаний к употреблению окрошки, то они определяются противопоказаниями к употреблению тех или иных продуктов при различных заболеваниях. Поэтому людям с хроническими заболеваниями по вопросу возможности употребления в пищу различных продуктов и блюд необходимо консультироваться с врачом.
Антонина Стародубова
главный диетолог столичного департамента здравоохранения

Ранее Антонина Стародубова назвала главную опасность шаурмы. По ее словам, все дело в несбалансированном составе блюда и большом количестве калорий. Чтобы сделать шаурму более полезной, стоит выбрать вариант с диетическим мясом, отметила диетолог.

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