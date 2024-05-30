Диетолог Стародубова рассказала, сколько раз в неделю можно есть окрошку

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Частота употребления окрошки напрямую зависит от ее состава, рассказала Москве 24 главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.



День окрошки ежегодно отмечается 30 мая. По словам эксперта, калорийность и пищевая ценность блюда всегда зависит от ингредиентов. В частности, чтобы сделать его менее калорийным и более полезным, стоит добавить побольше свежих овощей и зелени.





Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения В качестве источника белка лучше использовать отварное нежирное мясо цыпленка, курицы или индейки. Все потому, что различные виды колбас, копченостей, сосисок содержат довольно большое количество насыщенных жиров и соли. Их избыточное потребление способствует повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Заправлять окрошку лучше всего нежирной сметаной или йогуртом. Использование для этого майонеза может значительно повысить калорийность блюда и содержание в нем соли. Если же вы остановили свой выбор на классическом рецепте окрошки на квасе, лучше всего выбрать сорта напитка с наименьшим содержанием сахара", – поделилась эксперт.



В этом смысле настороженно стоит отнестись к квасу промышленного производства: в большинстве его рецептур содержится очень много сахара.



"Такой квас, по сути, является сладким газированным напитком, потребление которого следует ограничить, поскольку избыточное потребление сахара способствует повышению массы тела, развитию ожирения и связанных с ним заболеваний. В качестве полезной замены сладкому квасу хорошо подойдет кефир или другой кисломолочный продукт пониженной жирности, например тан, айран, питьевой йогурт или молочная сыворотка", – дала советы Стародубова.



Кисломолочные продукты в составе окрошки станут дополнительным источником полноценного по аминокислотному составу белка, кальция в наиболее легко усвояемой форме, фосфора, магния и витаминов B12, A, E и D. Кроме того кисломолочные продукты обладают пробиотическим эффектом и благотворно влияют на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, указала диетолог.





Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения В среднем одна порция блюда составляет 350–400 граммов. А с учетом того, что в жару окрошка благодаря составу ингредиентов может стать единственным блюдом, например обеда (включающим и первое, и второе), порцию можно немного увеличить. Главное – не переедать.

"Окрошку с добавлением кисломолочных продуктов, свежих овощей, зелени, диетических сортов мяса и птицы можно есть несколько раз в неделю. Не забывая при этом о разнообразии рациона. Однако, как любое сложносоставное блюдо, которое готовят без последующей тепловой обработки с использованием молочных продуктов, яиц, мяса и птицы, окрошку рекомендуется делать каждый раз непосредственно перед приемом пищи. Это сделает ее безопасной и позволит предотвратить пищевые отравления", – обратила внимание Стародубова.



Подобная окрошка подойдет для питания всей семьи – в том числе, детей с двух-трехлетнего возраста (разумеется, при отсутствии у них ограничений на употребление ингредиентов блюда, уточнила специалист).





Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения Что касается противопоказаний к употреблению окрошки, то они определяются противопоказаниями к употреблению тех или иных продуктов при различных заболеваниях. Поэтому людям с хроническими заболеваниями по вопросу возможности употребления в пищу различных продуктов и блюд необходимо консультироваться с врачом.

Ранее Антонина Стародубова назвала главную опасность шаурмы. По ее словам, все дело в несбалансированном составе блюда и большом количестве калорий. Чтобы сделать шаурму более полезной, стоит выбрать вариант с диетическим мясом, отметила диетолог.

